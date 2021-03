Tragico incidente lungo la ss 80 | pirata della strada investe ed uccide ex finanziere

(Di martedì 9 marzo 2021) L'Aquila - Un'avvenuto intorno alle 20,15 di ieri sera,la Statale 80,nei pressilocalità Cermone nel territorio comunale dell'Aquila, è costato la vita a Emilio Ciammetti, un exdi 61 anni originario di Preturo e da tutti conosciuto come "Ciammettò". L'automobilista, che lo ha investito si è dato alla fuga senza fermarsi a dare soccorso, è stato rintracciato dai carabinieri, sarebbe un 43enne di di di Barete. L'uomo dopo essere stato fermato ha rifiutato l'alcooltest, è stato quindi portato presso il nosocomio aquilano, dove gli sono stati fatti gli esami del sangue per verificare se era sotto l'effetto di alcool o altre sostanze stupefacenti, ed è stato confinato agli arresti domiciliari leggi tutto

Vittima del tragico incidente Ciammettò, così lo chiamavano tutti. Emilio Ciammetti, il gigante ex Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, da poco in pensione. Ha lasciato una moglie e due figli.