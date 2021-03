Supercar, prezzi al chilo? Altro che oro e argento (Di martedì 9 marzo 2021) Quando si dice che una macchina vale tanto oro quanto pesa si è decisamente fuori strada. In effetti le Supercar, spesso, non valgono nemmeno l'argento. È la conclusione cui si arriva facendo un ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 marzo 2021) Quando si dice che una macchina vale tanto oro quanto pesa si è decisamente fuori strada. In effetti le, spesso, non valgono nemmeno l'. È la conclusione cui si arriva facendo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Supercar prezzi Supercar, prezzi al chilo? Altro che oro e argento È anche una supercar ibrida plug - in, un motore termico V8 da 4 litri e tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1.000 Cv. L'auto costa 430 mila euro e pesa a secco 1.670 kg, tradotto un ...

Ferrari 488: alcuni esemplari usati costano meno delle 458 ... che vendono esemplari usati di entrambe le supercar del cavallino rampante, li propongono a prezzi molto simili e alcune volte la 458 più vecchia e lenta costa addirittura di più. Ad esempio, un ...

Porsche Taycan Cross Turismo, la supercar elettrica che va anche in off-road – FOTO La gamma di elettriche della casa di Stoccarda si amplia grazie all’arrivo della Taycan Cross Turismo , versione fuoristrada dell’ipersportiva a elettroni con architettura a 800 Volt. Tanto spazio a b ...

