Si prevedono 10 milioni di dosi entro la fine del 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) L'accordo con la Russia è arrivato: Sputnik sarà prodotto in Italia. Il Lazio si organizza in autonomia. C’è l’accordo: da Luglio il vaccino Sputnik verrà prodotto in Italia su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : prevedono milioni

Servizio Informazione Religiosa

... gli interventila messa a dimora di più di 5300 alberi con un investimento richiesto di circa 1,4di euro in totale, per la realizzazione e la successiva manutenzione delle tre ......cambiamenti climatici e migliorare la qualita' dell'aria e la salute dei cittadini gli interventila messa a dimora di piu' di 5300 alberi con un investimento richiesto di circa 1,4...(ANSA) - BARI, 09 MAR - L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha ottenuto l'ammissione a finanziamento di fondi, in alcuni casi con riserva, per una somma complessiva di 750 mi ...Un chip prevederà l'ipertensione. Un chip elettronico permetterà di “guardare il futuro” di una persona, per prevedere se soffrirà o meno di ipertensione. E' uno degli obie ...