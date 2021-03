Serie A | i fondi | «Nessuna preferenza tra Sky e Dazn»

(Di martedì 9 marzo 2021) Cvc, Advent e Fsi «hanno un approccio assolutamente neutrale rispetto all’assegnazione dei diritti e accoglieranno qualsiasi scelta verrà compiuta. Al contrario, auspicano che la scelta venga compiuta celermente». E’ questo il messaggio che idi private equity in campo per l’eventuale ingresso nella media company dellaA hanno lanciato attraverso una fonte comune L'articolo

Advertising

sportpontino : Futsal Serie A2F:Vis Fondi C5 – Santu Predu 8-1,su radiosportpontino il commento del Ds Ermanno ferraro - chiara_bazzurri : ?? e spara una serie di incongruenze facilmente smontabili, semplicemente dalla legge e dai fatti: si lamenta del t… - LaCittadellaEgg : @slytherin_qveen @girlwithoneeye7 Esatto così avremo una bella serie e fondi sufficienti per adottare anche Rowena - infoitsport : Sole 24 Ore - Diritti-tv, Serie A spaccata. Intanto i fondi valutano un rilancio - TV7Benevento : Serie A, club spaccati sui diritti Tv e dai fondi l’ultima offerta... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie fondi

Il Sole 24 ORE

Per farlo, ha messo in campo risorse proprie edell'Unione Europea, ed unadi interventi distribuiti tra le acque del Mediterraneo e 25 paesi africani, viaggiando a ritroso lungo le ...La lettera è la più recente di unadi iniziative intraprese dallo stesso gruppo di scienziati ... La lettera propone inoltre di utilizzare l'aumento strutturale deiin modo da "quadruplicare ...Genova - E' iniziata stamattina in Corte costituzionale la discussione sul ricorso della Regione Liguria contro alcune disposizioni della legge nazionale di bilancio 2020 e del suo collegato che, seco ...Volvo, sfidando le soluzioni convenzionali in fatto di pneumatici, equipaggera' le sue auto a trazione solo elettrica con pneumatici Recharge ...