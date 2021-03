Sassari, Pozzecco sbotta contro gli arbitri: “Incredibile quanto accaduto, non si tratta di un semplice errore” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gianmarco Pozzecco non ha assolutamente digerito la sconfitta della sua Dinamo Sassari nella seconda fase della Basketball Champions League. La compagine sarda è stata sconfitta in trasferta dall’Era Nymburk per 90-89 con un finale di gara 2 piuttosto rocambolesco: “Ciò che è accaduto nell’ultimo possesso ha dell’Incredibile. Ero sicuro che gli avversari avessero toccato la palla, ma nonostante io abbia chiesto agli arbitri di ricontrollare l’azione non è successo. Credo che non sia una cosa corretta, non c’è stato rispetto verso di noi. Non si tratta di un errore qualunque che può capitare a tutti, qua si parla di altro“. Tanto dispiacere anche per Miro Bilan, che ha affermato: “Sconfitta immeritata. Faccio i complimenti agli avversari per averci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gianmarconon ha assolutamente digerito la sconfitta della sua Dinamonella seconda fase della Basketball Champions League. La compagine sarda è stata sconfitta in trasferta dall’Era Nymburk per 90-89 con un finale di gara 2 piuttosto rocambolesco: “Ciò che ènell’ultimo possesso ha dell’. Ero sicuro che gli avversari avessero toccato la palla, ma nonostante io abbia chiesto aglidi rillare l’azione non è successo. Credo che non sia una cosa corretta, non c’è stato rispetto verso di noi. Non sidi unqualunque che può capitare a tutti, qua si parla di altro“. Tanto dispiacere anche per Miro Bilan, che ha affermato: “Sconfitta immeritata. Faccio i complimenti agli avversari per averci ...

