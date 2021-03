Saper leggere le confezioni (e i gusci) (Di martedì 9 marzo 2021) Si possono cucinare in mille modi diversi, sode o in camicia, all’occhio di bue o in frittata, e sono elemento fondamentale nella preparazione di impasti e creme, dessert e piatti salati: le uova sono regine della cucina, ma perché assicurino un buon risultato bisogna Saperle scegliere. La categoria Le uova che troviamo in commercio appartengono alla Categoria A, ossia quella delle “uova fresche”. Le uova di categoria B sono uova di seconda qualità, destinate all’industria alimentare. Per essere definite di categoria A, le uova devono presentare determinate caratteristiche: devono avere guscio e cuticola normali, netti e intatti; la camera d’aria (il piccolo spazio vuoto che si forma tra l’albume e il guscio) deve essere immobile e di altezza non superiore a 6 millimetri; l’albume deve essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 marzo 2021) Si possono cucinare in mille modi diversi, sode o in camicia, all’occhio di bue o in frittata, e sono elemento fondamentale nella preparazione di impasti e creme, dessert e piatti salati: le uova sono regine della cucina, ma perché assicurino un buon risultato bisognale scegliere. La categoria Le uova che troviamo in commercio appartengono alla Categoria A, ossia quella delle “uova fresche”. Le uova di categoria B sono uova di seconda qualità, destinate all’industria alimentare. Per essere definite di categoria A, le uova devono presentare determinate caratteristiche: devono avereo e cuticola normali, netti e intatti; la camera d’aria (il piccolo spazio vuoto che si forma tra l’albume e ilo) deve essere immobile e di altezza non superiore a 6 millimetri; l’albume deve essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, ...

