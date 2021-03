Riforma Champions League, Agnelli: “Ok entro le prossime due settimane” (Di martedì 9 marzo 2021) Parola ad Andrea Agnelli.Si registrano importanti novità in merito all'accordo sulla Riforma della UEFA Champions League, per cui, secondo il presidente dell'ECA e della Juventus Andrea Agnelli, mancherebbe sempre meno alla definitiva fumata bianca. Argomento analizzato dallo stesso numero uno bianconero, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, a margine dell'assemblea generale dell'ECA. Di seguito, le dichiarazioni evidenziate da "Calcio e Finanza".“Spero vivamente che tutto venga fatto nelle prossime due settimane, ci sono dettagli che devono essere discussi, uno è l’accesso alla competizione, come verranno assegnati i quattro posti extra? Penso che il momento sia fertile per pensare a nuove soluzioni. Penso che dovremmo guardare a una vasta gamma di ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Parola ad Andrea.Si registrano importanti novità in merito all'accordo sulladella UEFA, per cui, secondo il presidente dell'ECA e della Juventus Andrea, mancherebbe sempre meno alla definitiva fumata bianca. Argomento analizzato dallo stesso numero uno bianconero, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, a margine dell'assemblea generale dell'ECA. Di seguito, le dichiarazioni evidenziate da "Calcio e Finanza".“Spero vivamente che tutto venga fatto nelledue, ci sono dettagli che devono essere discussi, uno è l’accesso alla competizione, come verranno assegnati i quattro posti extra? Penso che il momento sia fertile per pensare a nuove soluzioni. Penso che dovremmo guardare a una vasta gamma di ...

Juve, i quarti valgono più di 10 milioni (e un pieno di fiducia) ... basti pensare alle idee di superlega o alla riforma della stessa Champions. È lampante però che per accaparrarsi i premi in palio, serve vincere. Da questa edizione la Juventus ha già guadagnato ...

Riforma Champions, ecco cosa cambia Corriere dello Sport.it Riforma della Champions League 2024-2027: tutte le novità che verranno inserite Da tempo i grandi club europei e le Federazioni stanno provando a individuare nuovi formati e possibilità inedite per rendere più avvincente, e potenzialmente remunerativo, il quadro delle coppe europ ...

