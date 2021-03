Premi | Campiello Giovani | scelti i 25 semifinalisti della 26esima edizione 2

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore delverrà proclamato eato in occasionecerimonia conclusiva del. Ad aprile invece, verrà annunciata la cinquina finalista. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione delo letterario dedicato ai piùcon iImprenditori di Confindustria, grazie alla quale verrà assegnata una menzione speciale per il miglior racconto che ha trattato il temacultura di impresa nella sua accezione più ampia. L'obiettivo comune, infatti, spiega una nota, è sensibilizzare legenerazioni al valore e all'impatto ...

Advertising

mbmarino : @AlleviLaura @RobertoLocate14 Premi Oscar, Nobel, Palma d’Oro, Nastro e Orso d’Oro, Campiello, Coppa Volpi, Strega… -

Ultime Notizie dalla rete : Premi Campiello

Il Tempo

... saggista e scrittore, ha vinto i principaliletterari italiani. Esordisce nella narrativa nel 2002 con Il rumore sordo della battaglia, a cui seguono Il sopravvissuto (Premio2005), ...... saggista e scrittore, ha vinto i principaliletterari italiani. Esordisce nella narrativa nel 2002 con Il rumore sordo della battaglia, a cui seguono Il sopravvissuto (Premio2005), ...promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. La Giuria di Selezione del premio ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra più di 200 ragazzi che da tutta la Penisola hanno ...Bar e ristoranti pieni per il primo week-end della Sardegna in zona bianca. Una boccata d’ossigeno per il settore della ristorazione che da mesi aveva l’obbligo di chiudere alle 18. Ma insieme ai loca ...