Pd | rebus su segretario | cresce pressing su Enrico Letta

(Di martedì 9 marzo 2021) Bettini: non c'è nessun piano per fare un altro partito insieme aldimissionario. Gli ex renziani Morani e Marcucci: non ci vergognamo del Pd

Bettini: non c'è nessun piano per fare un altro partito insieme aldimissionario. Gli ex renziani Morani e Marcucci: non ci vergognamo del PdIlnel Partito democratico alimenta lo scontro fra le ...E' anche per questa ragione che non sembra praticabile la via di un segretario unitario, che nasca dal compromesso fra le varie anime del partito e, quindi, esposto ai diktat delle correnti. A sceglie ...Dopo una partenza lenta, da Piacenza a Rimini si comincia ad accelerare. Tanti problemi, ma si viaggia a 13mila somministrazioni al giorno ...