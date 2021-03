**Pd: Bonaccini, ‘Zingaretti? rispetto ma non condivido scelta, da lui parole forti’** (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Non ho condiviso la scelta di Zingaretti, la rispetto ma non l’ho condivisa”. Lo dice Stefano Bonaccini a Cartabianca su Rai3. E sulle parole di Zingaretti sulla ‘vergogna’, osserva: “Mai visto un ristoratore che dice alla gente non entrare perchè nel mio ristorante si mangia da schifo… una frase molto forte ma che è una spia importante”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Non ho condiviso ladi Zingaretti, lama non l’ho condivisa”. Lo dice Stefanoa Cartabianca su Rai3. E sulledi Zingaretti sulla ‘vergogna’, osserva: “Mai visto un ristoratore che dice alla gente non entrare perchè nel mio ristorante si mangia da schifo… una frase molto forte ma che è una spia importante”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio: 'Lo schema di Bonaccini è riportare il Pd sulle posizioni di Renzi. Non è un caso che… - Agenzia_Italia : ?? Circola in rete e nelle chat una notizia attribuita a #AGI su #Bonaccini segretario incaricato del #Pd Si tratt… - frido1962 : RT @MarcoFattorini: Bonaccini a #cartabianca: «Le dichiarazioni di #Zingaretti sul #Pd? Non ho mai visto un ristoratore dire alla gente che… - andreavent3 : RT @MarcoFattorini: Bonaccini a #cartabianca: «Le dichiarazioni di #Zingaretti sul #Pd? Non ho mai visto un ristoratore dire alla gente che… - holdon80 : RT @Adnkronos: #Pd, #Bonaccini: 'Letta autorevole. Mi candido? Vedremo' -