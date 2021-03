Ostia | arriva a casa con una mannaia al posto di un mazzo di fiori e minaccia di morte la compagna | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 marzo 2021) Ha pensato di ribadire il suo ruolo di “maschio predominante” anche nel giorno della festa della donna, tornando a, invece che con un fiore o un cioccolatino, unacon cuire la sua, poi presa pure a schiaffi per l’ennesima volta, senza sapere, però che sarebbe stata l’ultima, grazie all’intervento dei Carabinieri di, che svolgono mantengono alta l’attenzione anche sugli episodi di violenza maturati in ambito familiare, in relazione anche agli eventuali atti persecutori e intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi contemplati dal cosiddetto “Codice Rosso”.ta con unaProprio nella serata di ieri, a dispetto della particolare festività, i Carabinieri disono intervenuti presso ...