Oggi il Cts | ipotesi | fine settimana al chiuso Puglia | decisione su barese e tarantino in zona arancione Intervento del comitato tecnico scientifico sollecitato dal governo

(Di martedì 9 marzo 2021) Tra leallo studio, chiusure generalizzate nei, zone rosse con ulteriori restrizioni e il criterio di 250 casi ogni centomila abitanti per entrare automaticamente inrossa.la riunione del, su sollecitazione del, per fronteggiare il corona virus.verosimilmente ladella Regionesuche rappresentano le situazioni più problematiche nel territorio.e coprifuoco anticipato, fra le. L'articoloil Cts:...

verosimilmente la decisione della Regione Puglia su barese e tarantino che rappresentano le situazioni più problematiche nel territorio.Per questo - prosegue il Corriere - anchegli scienziati delribadiranno che in tutti i Comuni in cui viene decretata la zona rossa bisognerà adottare il 'modello Codogno' con la facoltà di ...Una stretta alle regole nelle Regioni o nelle aree dove è più forte la circolazione del virus è imminente. Restrizioni ancor più drastiche nelle zone rosse, ma il ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 9 marzo 2021. Ieri, secondo il bollettino, ci sono stati 13.902 contagi su 184.684 tamponi e 318 morti: super ...