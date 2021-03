Mondo di mezzo, Salvatore Buzzi condannato a 12 anni e 10 mesi nell’appello-bis. A Massimo Carminati 10 anni (Di martedì 9 marzo 2021) La prima Corte d’Appello di Roma ha condannato a 10 anni l’ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello bis al Mondo di mezzo. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l’accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena. La sentenza è arrivata a distanza di 7 anni dall’inchiesta e senza più l’accusa di mafia. Fu la Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2019, a far cadere l’aggravante mafiosa ex articolo 416 bis, quando i giudici della Sesta sezione penale di piazza Cavour hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) La prima Corte d’Appello di Roma haa 10l’ex Nar,nel processo di appello bis aldi. I giudici hanno, invece, inflitto 12e 10, il ras delle cooperative romane. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l’accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena. La sentenza è arrivata a distanza di 7dall’inchiesta e senza più l’accusa di mafia. Fu la Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2019, a far cadere l’aggravante mafiosa ex articolo 416 bis, quando i giudici della Sesta sezione penale di piazza Cavour hanno ...

