Mondo di Mezzo, Buzzi condannato a 12 anni. Dieci a Carminati

Mondo di, processo-bis: Salvatore Buzzi condannato a 12 anni. Dieci per Massimo Carminati. ROMA – Il processo-bis di Mondo di Mezzo si è aperto con le condanne per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Per il patron della cooperativa 29 giugno la Corte d'Appello ha accettato la richiesta della Procura con una pena di 12 anni. La vicenda giudiziaria, comunque, non è finita qui. Buzzi, infatti, ha annunciato il ricorso in Cassazione e nelle prossime settimane la Corte Suprema si pronuncerà sulla vicenda. Il lungo processo Un lungo processo destinato a concludersi nelle prossime settimane. In un primo momento, infatti, la vicenda giudiziaria si è ...

