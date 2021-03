Mondo di Mezzo, appello bis: 10 anni a Carminati, 12 anni e 10 mesi a Buzzi (Di martedì 9 marzo 2021) L'ex Nar, secondo il suo legale, potrebbe non tornare in carcere ma scontare una pena alternativa. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati. Assolti Scozzafava, Gaglianone, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 marzo 2021) L'ex Nar, secondo il suo legale, potrebbe non tornare in carcere ma scontare una pena alternativa. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati. Assolti Scozzafava, Gaglianone, ...

Advertising

Fedez : Un anno fa in pieno lockdown nasceva la raccolta fondi che ha permesso di costruire un intero reparto di terapia in… - virginiaraggi : Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie d… - fattoquotidiano : Financial Times: Emirati Arabi e la diplomazia del vaccino. Dubai e Abu Dhabi offrono dosi Pfizer a ricchi e potent… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: Oggi la Corte di Appello ha riformulato la condanna per gli imputati nel processo denominato “Mondo di mezzo”. https://t.c… - MadagioPepe : RT @virginiaraggi: Oggi sentenza appello bis su Mondo di Mezzo. Noi abbiamo ricostruito sistema virtuoso e trasparente sulle macerie di Maf… -