Mille querce per Notre-Dame, scelti gli alberi per ricostruire la cattedrale incendiata (Di martedì 9 marzo 2021) Le prime 8 querce le hanno selezionate pochi giorni fa nella foresta di Bercé, nord-ovest della Francia. Ma adesso si procede a sceglierne altre Mille: sono alberi maestosi che saranno utilizzati nella ricostruzione di parte della guglia di Notre-Dame a Parigi. Ricordate il tragico incendio che, non per cause dolose, devastò per ore la celeberrima cattedrale famosa in tutto il mondo, la sera del 15 aprile 2019? Beh, adesso i lavori procedono più spediti e si cerca di ripristinare a tutti i costi l’antica bellezza. In totale, un migliaio di querce di tutte le regioni della Francia sono state offerte per realizzare l’opera di ricostruzione e restauro. “Sarà sicura per 10 secoli” L’obiettivo è, in particolare, rifare l’ossatura della guglia dell’architetto Viollet-le-Duc, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021) Le prime 8le hanno selezionate pochi giorni fa nella foresta di Bercé, nord-ovest della Francia. Ma adesso si procede a sceglierne altre: sonomaestosi che saranno utilizzati nella ricostruzione di parte della guglia dia Parigi. Ricordate il tragico incendio che, non per cause dolose, devastò per ore la celeberrimafamosa in tutto il mondo, la sera del 15 aprile 2019? Beh, adesso i lavori procedono più spediti e si cerca di ripristinare a tutti i costi l’antica bellezza. In totale, un migliaio didi tutte le regioni della Francia sono state offerte per realizzare l’opera di ricostruzione e restauro. “Sarà sicura per 10 secoli” L’obiettivo è, in particolare, rifare l’ossatura della guglia dell’architetto Viollet-le-Duc, ...

