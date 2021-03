Màkari, Gioè 'torno alle origini come il mio personaggio' (Di martedì 9 marzo 2021) Gioè rivela a Leggo:' Mi sono trasferito nuovamente a Palermo come il personaggio che interpreto. Dopo 27 anni a Roma non è stata una scelta semplice. come vedremo nelle vicende di Lamanna, tornare ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021)rivela a Leggo:' Mi sono trasferito nuovamente a Palermoilche interpreto. Dopo 27 anni a Roma non è stata una scelta semplice.vedremo nelle vicende di Lamanna, tornare ...

Advertising

Raiofficialnews : “Quella che fa Saverio Lamanna è un’indagine su se stesso, ritornando nella sua terra con l’occhio di chi è andato… - Raiofficialnews : Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti dell’investigatore Saverio Lamanna.… - repubblica : 'Màkari', Claudio Gioè diventa giornalista-detective: 'Raccontiamo la Sicilia contemporanea': L'attore è protagonis… - leggoit : Màkari, Gioè “torno alle origini come il mio personaggio” - MontiFrancy82 : Il 15 marzo, in prima serata su Rai 1, prende il via la serie #Màkari con #ClaudioGioè: “Il mio personaggio cerca d… -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari Gioè Màkari, Gioè 'torno alle origini come il mio personaggio' Claudio Gioè torna in prima serata su Raiuno con Màkari, serie in quattro puntate tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. A metà tra giallo e commedia, la storia ruota intorno a Saverio Lamanna (Gioè), ...

"Makari", Gioè giornalista - detective "Raccontiamo la Sicilia" ...sia per quelli di Gaetano Savatteri da cui "Màkari" è tratta. Ci sono anche le indagini che, però, in questo caso non sono affidate a un poliziotto ma a un giornalista. Saverio Lamanna (Claudio Gioè),...

'Màkari', Gioè torna in Sicilia tra giallo, sentimento e commedia video TIMgate Claudiotorna in prima serata su Raiuno con, serie in quattro puntate tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri. A metà tra giallo e commedia, la storia ruota intorno a Saverio Lamanna (), ......sia per quelli di Gaetano Savatteri da cui "" è tratta. Ci sono anche le indagini che, però, in questo caso non sono affidate a un poliziotto ma a un giornalista. Saverio Lamanna (Claudio),...