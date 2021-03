LIVE Parigi-Nizza, cronometro Gien-Gien in DIRETTA: van Baarle fallisce il sorpasso a Dennis per appena un secondo (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Ecco l’attuale top ten di giornata: 1 Dennis Rohan 17:48 48.556 2 VAN Baarle Dylan 17:48 48.534 3 BEVIN Patrick 17:51 48.418 4 IZAGIRRE Ion 17:56 48.198 5 VAN EMDEN Jos 17:59 48.044 6 CORT Magnus 18:00 48.020 7 MARTIN Tony 18:01 47.956 8 BRÄNDLE Matthias 18:05 47.781 9 DE GENDT Thomas 18:05 47.779 10 LUTSENKO Alexey 18:07 47.697 14.35 Al via Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). 14.32 Sobrero taglia la linea del traguardo con 26? di ritardo da Dennis. 14.28 Lutsenko chiude a 19? da Dennis. 14.27 Matteo Sobrero passa all’intermedio a 17? da Dennis. Buona prova per l’azzurro. Nel mentre sta per partire Fabio Aru. 14.26 Buon intermedio anche di Edmondson della Bike-Exchange che passa a 12? da Dennis. 14.23 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Ecco l’attuale top ten di giornata: 1Rohan 17:48 48.556 2 VANDylan 17:48 48.534 3 BEVIN Patrick 17:51 48.418 4 IZAGIRRE Ion 17:56 48.198 5 VAN EMDEN Jos 17:59 48.044 6 CORT Magnus 18:00 48.020 7 MARTIN Tony 18:01 47.956 8 BRÄNDLE Matthias 18:05 47.781 9 DE GENDT Thomas 18:05 47.779 10 LUTSENKO Alexey 18:07 47.697 14.35 Al via Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). 14.32 Sobrero taglia la linea del traguardo con 26? di ritardo da. 14.28 Lutsenko chiude a 19? da. 14.27 Matteo Sobrero passa all’intermedio a 17? da. Buona prova per l’azzurro. Nel mentre sta per partire Fabio Aru. 14.26 Buon intermedio anche di Edmondson della Bike-Exchange che passa a 12? da. 14.23 ...

