“L’Italia non ha voluto continuare il Mondiale di Oberstdorf, è mancata unità in squadra” ‘L’ululato del Bubo’ con Fulvio Valbusa (Di martedì 9 marzo 2021) I Mondiali di sci di fondo di Oberstdorf 2021 si sono conclusi. In campo femminile è stata la manifestazione iridata di Therese Johaug, che ha dominato in lungo e in largo, raccogliendo ben 3 medaglie d’oro individuali e 4 complessive. Nel settore maschile, invece, l’attenzione è stata giocoforza catalizzata dalla lotta tra Johannes Høsflot Klæbo e Alexander Bolshunov, letteralmente scontratisi nella volata della 50 km, terminata con la squalifica del norvegese. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto in compagnia di Fulvio Valbusa, nella nuova puntata de “L’ululato del Bubo”. Non manca neppure l’opinione del campione olimpico di Torino 2006 sul precoce di ritiro delL’Italia causa Covid-19. Bubo, non si può non partire dall’incandescente finale della 50 km, dove Johannes Høsflot Klæbo è passato per primo sul ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) I Mondiali di sci di fondo di2021 si sono conclusi. In campo femminile è stata la manifestazione iridata di Therese Johaug, che ha dominato in lungo e in largo, raccogliendo ben 3 medaglie d’oro individuali e 4 complessive. Nel settore maschile, invece, l’attenzione è stata giocoforza catalizzata dalla lotta tra Johannes Høsflot Klæbo e Alexander Bolshunov, letteralmente scontratisi nella volata della 50 km, terminata con la squalifica del norvegese. Andiamo dunque ad analizzare quanto accaduto in compagnia di, nella nuova puntata de “L’ululato del Bubo”. Non manca neppure l’opinione del campione olimpico di Torino 2006 sul precoce di ritiro delcausa Covid-19. Bubo, non si può non partire dall’incandescente finale della 50 km, dove Johannes Høsflot Klæbo è passato per primo sul ...

Advertising

marcocappato : Roberto Sanna, malato di Sla che ha ottenuto l'eutanasia in Svizzera, avrebbe dovuto poter essere aiutato a morire… - amnestyitalia : Oggi #8marzo è la #giornatainternazionaledelladonna, occasione per ricordare che le sfide non sono ancora finite: l… - berlusconi : Questo #8Marzo cade in un momento particolare, in Italia e nel mondo. La pandemia in corso sta facendo pagare a tut… - combatp0p : io sono troppo simpatica per non andare sul palco di sanremo a fare la deficiente davanti a tutta l'italia - DiegoRo28004143 : @duppli Perché? Tanto l'Inter vince solo in Italia,che oltretutto non è un campionato competitivo, e sono tre parti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Maddaloni, on line le puntate della trasmissione sanremese di New Radio Network dal 2 al 6 marzo l'eco di caserta