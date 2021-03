(Di martedì 9 marzo 2021) C’è un limite a tutto. Ingoiare un rospol’altro è indigesto per i ragazzi del Pd. Prima Zingaretti dalla, poi lecon l’udienza per ben 4 ore data loro dalla vicesegretaria del partito. Idem, quelli delle segreterie provinciali, soprattutto , sono ancora più arrabbiati. In tutta Italia monta un protesta senza ritorno. Il servizio sulla Verità lo attesta con un’ inchiesta tra i ragazzi cheavanti ogni giorno le sezioni e le federazionili. Sono arrabbiati con Zingaretti. ” E specie al Sud, sembra cominciata la diaspora degli ex zingarettiani, tra chi si avvicina già a Stefano Bonaccini e chi sogna Peppe Provenzano segretario”, leggiamo. Lefanno infuriare idel Pd Ma è stata la sceneggiata di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Le Sardine mandano in bestia i giovani dem. “Dopo la D’Urso quale peccato dobbiamo espiare?” - paola7691 : @GeMa7799 @vincbrn69 Se ne strafottono delle proteste pacifiche. Mandano una banda di prezzolati a bruciare due cas… - AriellaAmie : Verooo ???????? appena inciampano sulla loro idiozia mandano avanti le sardine - rosanna_vespoli : #Sardine..e ..mentre LORO “GIOCANO” ...in allegra compagnia..TELECOMANDATI....TUTTI gli altri ITALIANI stanno a ca… - crislomb : Ma si può sapere anche quello che queste sardine redivive chiedono almeno nelle prime dieci righe oppure si mandano… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardine mandano

ilGiornale.it

In un'intervista Manfred Weber ha elogiato le mosse di Draghi sul fronte dei vaccini anti-Covid. Intanto le Sardine si muovono a Roma ...Si assembrano le Sardine, davanti e dentro la sede del Pd al Nazareno, e non potrebbero. Arrivano per lo più da città emiliane e romagnole in zona rossa e non potrebbero spostarsi ...