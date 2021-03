Juventus, delusione all’ennesima potenza. Nessuna giustificazione, ora serve cambiare (Di mercoledì 10 marzo 2021) Altra eliminazione cocente per la Juventus agli ottavi di Champions League e stavolta brucia ancora di più. Lo scorso anno col Lione era arrivata in coda alla stagione, quando comunque lo scudetto al termine di una stagione altalenante era già in cassaforte. Questa volta la delusione è doppia, tripla, elevata all’ennesima potenza. In primis perché i bianconeri hanno buttato via un doppio confronto regalando due gol all’andata, autoinfliggendosi il rigore e prendendo un gol su punizione da oratorio. E se il feeling con questa coppa manca in maniera atavica, commettere questi errori diventa decisamente folle e non c’è giustificazione possibile. L’esperienza di Allegri, un patrimonio da conservare, è stata dispersa prima chiamando Sarri, poi portando Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora. All’esordio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Altra eliminazione cocente per laagli ottavi di Champions League e stavolta brucia ancora di più. Lo scorso anno col Lione era arrivata in coda alla stagione, quando comunque lo scudetto al termine di una stagione altalenante era già in cassaforte. Questa volta laè doppia, tripla, elevata. In primis perché i bianconeri hanno buttato via un doppio confronto regalando due gol all’andata, autoinfliggendosi il rigore e prendendo un gol su punizione da oratorio. E se il feeling con questa coppa manca in maniera atavica, commettere questi errori diventa decisamente folle e non c’èpossibile. L’esperienza di Allegri, un patrimonio da conservare, è stata dispersa prima chiamando Sarri, poi portando Pirlo sulla panchina della Vecchia Signora. All’esordio ...

