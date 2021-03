In arrivo il vaccino Johnson&Johnson | ma probabili tagli Rezza | ' Normalità fra 7 - 13 mesi'

(Di martedì 9 marzo 2021) Vicinissimo al traguardo dell approvazione europea, attesa per l 11 marzo, il colosso farmaceutico Johnson&Johnson gela a sorpresa gli Stati Ue: c' il rischio che le dosi dianti - Covid ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo vaccino

Il Sole 24 ORE

...protegga dall infezione e che la protezione duri almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno - ha affermato Rezza - riusciremo in 7 - 13 mesi a tornare alla normalit . In...Sono, inoltre, insempre a marzo oltre 150mila dosi diAstraZeneca, che consentiranno di completare la vaccinazione delle categorie in corso (personale della scuola e dell'università, ...Anche l'insegna guidata da Francesco Pugliese raccoglie la proposta del ministero del Lavoro: vaccinare i dipendenti sul luogo di lavoro. Medici e locali sono già pronti, ma si attende sempre l'arrivo ...Continua a mantenersi stabile la curva dei contagi Covid in Sicilia, mentre la Regione sta potenziando ulteriormente le strutture necessarie per la campagna ...