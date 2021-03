Il programma di Bonolis compie dieci anni (Di martedì 9 marzo 2021) Il programma di Paolo Bonolis, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti compie dieci anni. Tante novità all’interno del quiz serale che mette sorrisi ed allegria anche in un periodo di grigiore come quello che sta caratterizzando il mondo. Quali novità nel programma di Bonolis? Il quiz sostituirà le repliche di Caduta Libera, che abbiamo seguito al cospetto di Gerry Scotti. La notizia arriva per gli appassionati con grande aspettativa ed ardore. Di fatto, c’è bisogno di ridere. In un periodo così buio come quello che stiamo affrontando, l’irrefrenabile bravura dei due è ciò che ci vuole per togliersi un po’ di negatività di dosso. Il tutto condito da un importante evento: il programma di Bonolis Avanti un altro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Ildi Paolo, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti. Tante novità all’interno del quiz serale che mette sorrisi ed allegria anche in un periodo di grigiore come quello che sta caratterizzando il mondo. Quali novità neldi? Il quiz sostituirà le repliche di Caduta Libera, che abbiamo seguito al cospetto di Gerry Scotti. La notizia arriva per gli appassionati con grande aspettativa ed ardore. Di fatto, c’è bisogno di ridere. In un periodo così buio come quello che stiamo affrontando, l’irrefrenabile bravura dei due è ciò che ci vuole per togliersi un po’ di negatività di dosso. Il tutto condito da un importante evento: ildiAvanti un altro ...

