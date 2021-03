Il presidente Mattarella si è vaccinato (Di martedì 9 marzo 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto al vaccino questa mattina, intorno alle ore 12, presso l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. “Era vicino a me e mi ha salutato, gran bella persona”, ha detto Wilma, appena uscita dallo Spallanzani dopo aver ricevuto la prima dose di Moderna. Lo stesso vaccino somministrato anche al capo dello Stato. “Ero vicino al presidente ma sinceramente ero troppo nervoso per salutarlo”, confessa Mario, 80 anni, anche lui vaccinato con il presidente Mattarella. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Ildella Repubblica Sergiosi è sottoposto al vaccino questa mattina, intorno alle ore 12, presso l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. “Era vicino a me e mi ha salutato, gran bella persona”, ha detto Wilma, appena uscita dallo Spallanzani dopo aver ricevuto la prima dose di Moderna. Lo stesso vaccino somministrato anche al capo dello Stato. “Ero vicino alma sinceramente ero troppo nervoso per salutarlo”, confessa Mario, 80 anni, anche luicon il

