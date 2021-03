I nuovi algoritmi di Facebook sembrano funzionare (Di martedì 9 marzo 2021) sembrano funzionare i nuovi algoritmi di Facebook messi in campo nel 2019 per fermare l’odio online. Xlm-r è efficace. In base all’ultimo Rapporto sull’applicazione degli Standard della comunità, relativo al quarto trimestre del 2020, gli algoritmi bloccano in automatico il 97% dei contenuti di tale genere. “E’ la prova che la tecnologia porta il progresso necessario al nostro mondo” sottolinea Mike Schroepfer, 45 anni, Chief technology officer (Cto) della multinazionale americana, l’architetto di tutte le tecnologie usate dal social network più importante al mondo. “Negli ultimi tre mesi del 2020, siamo riusciti ad ottenere i migliori risultati di sempre nel rilevare in modo proattivo l’incitamento all’odio, il bullismo e le molestie: il 97% dei contenuti di odio sono stati rimossi ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 marzo 2021)dimessi in campo nel 2019 per fermare l’odio online. Xlm-r è efficace. In base all’ultimo Rapporto sull’applicazione degli Standard della comunità, relativo al quarto trimestre del 2020, glibloccano in automatico il 97% dei contenuti di tale genere. “E’ la prova che la tecnologia porta il progresso necessario al nostro mondo” sottolinea Mike Schroepfer, 45 anni, Chief technology officer (Cto) della multinazionale americana, l’architetto di tutte le tecnologie usate dal social network più importante al mondo. “Negli ultimi tre mesi del 2020, siamo riusciti ad ottenere i migliori risultati di sempre nel rilevare in modo proattivo l’incitamento all’odio, il bullismo e le molestie: il 97% dei contenuti di odio sono stati rimossi ...

