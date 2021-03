Ha atteso il suo turno e oggi tocca a lui, Mattarella si vaccina allo Spallanzani: scelta di responsabilità (Di martedì 9 marzo 2021) Ha atteso diligentemente il suo turno e oggi tocca a lui: il presidente Mattarella si vaccina allo Spallanzani. E ribadisce: «Immunizzarsi è una scelta di responsabilità. Un dovere». Un obbligo sociale, morale e medico, a cui il capo dello Stato ha confermato di ottemperare dopo aver aspettato rigorosamente il suo turno. Come annunciato da lui stesso, nel resto, nel messaggio di auguri di Capodanno. E così sarà. Dunque, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti ospedaliere, oggi Sergio Mattarella si vaccinerà a mezzogiorno all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Niente scorciatoie preferenziali alla De Luca. Nessun sorpasso in corsa sugli aventi diritto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Hadiligentemente il suoa lui: il presidentesi. E ribadisce: «Immunizzarsi è unadi. Un dovere». Un obbligo sociale, morale e medico, a cui il capo dello Stato ha confermato di ottemperare dopo aver aspettato rigorosamente il suo. Come annunciato da lui stesso, nel resto, nel messaggio di auguri di Capodanno. E così sarà. Dunque, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti ospedaliere,Sergiosi vaccinerà a mezzogiorno all’ospedale Lazzarodi Roma. Niente scorciatoie preferenziali alla De Luca. Nessun sorpasso in corsa sugli aventi diritto ...

Advertising

antoniospadaro : Sarò in #Iraq per il viaggio apostolico di #PapaFrancesco in quella terra dal 5 all’8 marzo. Un viaggio da tanto at… - SecolodItalia1 : Ha atteso il suo turno e oggi tocca a lui, Mattarella si vaccina allo Spallanzani: scelta di responsabilità… - cintamtam : Oggi il nostro Presidente, Sergio Mattarella, si vaccinerà allo Spallanzani. Ha atteso il suo turno, nonostante la… - VoceCamuna : Don Giacomo andrà ad #Erbusco, al suo posto è atteso don Marco Iacomino - CiaobyDany : Oggi Mattarella, prima carica dello stato, dopo aver diligentemente atteso il suo turno e senza scavalcare nessuna… -