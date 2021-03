Giani | “Lockdown totale? Toscana disponibile a fare tutto quel che serve”

Leggi su dire

(Di martedì 9 marzo 2021) FIRENZE – “Finora vedo indiscrezioni giornalistiche, non abbiamo avuto una convocazione. Sono assolutamente collaborativo e disponibile per tutte quelle misure che si ritengano, pur motivate, in grado di farci svolgere al meglio la vaccinazione. Ho sempre detto vaccini, vaccini, vaccini”. È quanto afferma il governatore della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo in Consiglio regionale a una domanda dei cronisti in merito all’ipotesi di un lockdown generale e veloce per consentire la campagna di vaccinazione di massa. Affermazioni che correggono in parte il tiro rispetto a quanto dichiarato dallo stesso Giani in mattinata dinanzi a un analogo quesito. “I CONTAGI SONO TANTI, MA DI SOSTANZIALE STABILIZZAZIONE”