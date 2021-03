“Edith non c’è più.” Gli sfoghi sui social della mamma milanese poche ore prima (Di martedì 9 marzo 2021) La donna che nella notte tra domenica e lunedì ha soffocato la sua figlioletta per poi tentare di togliersi la vita, da tempo scriveva post pieni di livore nei confronti del marito. Problemi di coppia, evidentemente, alla base del gesto della donna, che ha voluto punire il marito e i suoi ripetuti tradimenti togliendo la vita alla piccola. In un gesto folle senza senso. Un fatto di cronaca nera in cui è impossibile non richiamare alla mente la figura mitologica di Medea, che per punire Giasone per aver scelto di sposare un’altra donna, uccide i suoi figli, per poi fuggire in cielo sul cocchio del Sole. Ma questa, purtroppo, è l’amara realtà e non mitologia. Dai social emergeva il grido disperato di una donna che, era evidente, non era più in sé, ma nessuno ha colto il suo disagio fino in fondo. “Una bella persona non percuote e picchia ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 marzo 2021) La donna che nella notte tra domenica e lunedì ha soffocato la sua figlioletta per poi tentare di togliersi la vita, da tempo scriveva post pieni di livore nei confronti del marito. Problemi di coppia, evidentemente, alla base del gestodonna, che ha voluto punire il marito e i suoi ripetuti tradimenti togliendo la vita alla piccola. In un gesto folle senza senso. Un fatto di cronaca nera in cui è impossibile non richiamare alla mente la figura mitologica di Medea, che per punire Giasone per aver scelto di sposare un’altra donna, uccide i suoi figli, per poi fuggire in cielo sul cocchio del Sole. Ma questa, purtroppo, è l’amara realtà e non mitologia. Daiemergeva il grido disperato di una donna che, era evidente, non era più in sé, ma nessuno ha colto il suo disagio fino in fondo. “Una bella persona non percuote e picchia ...

