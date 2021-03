Draghi e il piano su due binari. Cosa c'è dietro l'accelerazione (Di martedì 9 marzo 2021) Mariangela Garofano Il governo italiano accelera sui vaccini, lavorando su due strade parallele, che dovrebbero garantire la copertura vaccinale a 60 milioni di italiani per fine giugno 60 milioni di italiani vaccinati entro la fine di giugno. È questo l’obiettivo del nostro governo per sconfiggere il Covid-19. Per raggiungere la tanto agognata immunità di gregge il governo sta lavorando al piano vaccinale su due strade parallele. Come riporta il Corriere della Sera, la prima è costituita dalla somministrazione dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, utilizzati per gli over 80 e le persone fragili, come i malati oncologici, gli immunodepressi, i disabili, i gravemente obesi. Il secondo binario utilizzato è quello dei vaccini AstraZeneca e il nuovissimo Janssen, il vaccino della Johnson & Johnson. Dopo le polemiche dei tagli operati ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Mariangela Garofano Il governo italiano accelera sui vaccini, lavorando su due strade parallele, che dovrebbero garantire la copertura vaccinale a 60 milioni di italiani per fine giugno 60 milioni di italiani vaccinati entro la fine di giugno. È questo l’obiettivo del nostro governo per sconfiggere il Covid-19. Per raggiungere la tanto agognata immunità di gregge il governo sta lavorando alvaccinale su due strade parallele. Come riporta il Corriere della Sera, la prima è costituita dalla somministrazione dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, utilizzati per gli over 80 e le persone fragili, come i malati oncologici, gli immunodepressi, i disabili, i gravemente obesi. Il secondoo utilizzato è quello dei vaccini AstraZeneca e il nuovissimo Janssen, il vaccino della Johnson & Johnson. Dopo le polemiche dei tagli operati ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Qui il testo integrale del videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della web conference promossa dalla Mi… - Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, un… - elenabonetti : È iniziata con l'intervento del Presidente Draghi la Conferenza con cui diamo avvio ai lavori di stesura del primo… - MaraRocchi1 : RT @chiaralaudy: Gli hanno dato in mano un Paese senza un piano vaccinale, senza dati e con un recovery plan da strappare. #Draghi - GiorgioAntonel1 : RT @Caffe_Graziella: TG dei #pennivendoli :Piano vaccinale del #GovernoDraghi :allertate caserme ,scuole..ecc. #Draghi i PENNIVENDOLI sono… -