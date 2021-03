Dall’America con furore: tutti pazzi per i codici sconto online (Di martedì 9 marzo 2021) I codici sconto online stanno riscuotendo un enorme successo anche in Italia, ma hanno debuttato negli Stati Uniti all’inizio degli anni 2000 parallelamente allo sviluppo dell’e-commerce. Sono sempre di più i consumatori che li usano, tanto che la platea si è estesa dai giovani agli utenti adulti, che ormai preferiscono rivolgersi per i loro acquisti ai siti internet di commercio elettronico, piuttosto che ai punti vendita fisici. Il motivo è presto detto: è innegabile che i coupon promozionali siano un grande incentivo a comprare e gli italiani li apprezzano tantissimo tanto che in Europa solo la Francia, la Germania e la Gran Bretagna li precedono nella quantità di utilizzo. Nel concreto, quando si parla di codici sconto o coupon, si intendono dei codici alfanumerici, ossia un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Istanno riscuotendo un enorme successo anche in Italia, ma hanno debuttato negli Stati Uniti all’inizio degli anni 2000 parallelamente allo sviluppo dell’e-commerce. Sono sempre di più i consumatori che li usano, tanto che la platea si è estesa dai giovani agli utenti adulti, che ormai preferiscono rivolgersi per i loro acquisti ai siti internet di commercio elettronico, piuttosto che ai punti vendita fisici. Il motivo è presto detto: è innegabile che i coupon promozionali siano un grande incentivo a comprare e gli italiani li apprezzano tantissimo tanto che in Europa solo la Francia, la Germania e la Gran Bretagna li precedono nella quantità di utilizzo. Nel concreto, quando si parla dio coupon, si intendono deialfanumerici, ossia un ...

Advertising

Silvana21340299 : @LecceSette DALL'AMERICA DEL NORD CON FURORE. STIAMO NELLA GIUNGLA DI MOOGHLI - ElenaPanisi : @aneednelav Perché la Markle sicuramente fin dall'inizio aveva deciso che sarebbe tornata in America dove ha divers… - bibiilera : Con un aria da commedia americana Sta finendo anche questa settimana Ma l'america è lontana Dall'altra parte della… - AdolfoSalsi : @lenuccia82 Ci fai qualche pezzettino? Qualcosa arriva dall'Italia e qualcosa in America è stato fornito da aziende… - Sara96718287 : RT @mariannabrl: @Sara96718287 Non fanno mai cose a caso. Nam che parla di cena a un orario sballato rispetto a quello coreano. Dis-ease… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’America con Condannato «Daniel», spia dall’Iran Europa-ayatollah: è caso diplomatico Corriere della Sera