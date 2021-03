Cure e test a domicilio per pazienti sordi con app e telemedicina (Di martedì 9 marzo 2021) Sostegno e vicinanza a tutti coloro che soffrono di patologie uditive. Questo il messaggio che Cochlear, leader nella produzione di impianti cocleari e a conduzione ossea, rinnova proprio nel mese di marzo, dedicato all’udito. Mentre, lo scorso weekend, in tantissimi hanno partecipato al live ‘Cochlear Family Celebration’, riunione di famiglia virtuale per tutti i portatori di un dispositivo della multinazionale australiana (oltre 5mila in Italia), nella Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova, uno dei centri di eccellenza per l’implantologia cocleare, Cochlear Italia sbarca con ‘Cochlear Remote Check’. Si tratta del primo servizio di telemedicina nel settore, attraverso cui i medici possono valutare i risultati funzionali dell’impianto e il corretto funzionamento di tutte le sue componenti, evitando ai pazienti l’accesso nei reparti ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Sostegno e vicinanza a tutti coloro che soffrono di patologie uditive. Questo il messaggio che Cochlear, leader nella produzione di impianti cocleari e a conduzione ossea, rinnova proprio nel mese di marzo, dedicato all’udito. Mentre, lo scorso weekend, in tantissimi hanno partecipato al live ‘Cochlear Family Celebration’, riunione di famiglia virtuale per tutti i portatori di un dispositivo della multinazionale australiana (oltre 5mila in Italia), nella Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova, uno dei centri di eccellenza per l’implantologia cocleare, Cochlear Italia sbarca con ‘Cochlear Remote Check’. Si tratta del primo servizio dinel settore, attraverso cui i medici possono valutare i risultati funzionali dell’impianto e il corretto funzionamento di tutte le sue componenti, evitando ail’accesso nei reparti ...

