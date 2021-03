Covid | Sileri | ' stretta misure necessaria ma no a lockdown generalizzato' 2

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - "Vi è stato un peggioramento in alcune aree, probabilmente non serve unma circoscritto ad alcune zone - prosegue - aspetterei comunque che si pronunci il Cts...".

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

09 mar 09:56: "Strategia singola dose Gb sta mostrando risultati" 'La strategia di inoculare una singola dose di vaccino' anti, messa a punto in Gran Bretagna e altri Paesi, 'sta ......su Rete 4 1.136.000 spettatori (5.8%) in una puntata che si è occupata delle prospettiva di nuove chiusure e campagna vaccinale per ilcon ospite ll viceministro alla Salute Pierpaolo. ...(Adnkronos) – “Vi è stato un peggioramento in alcune aree, probabilmente non serve un lockdown generalizzato ma circoscritto ad alcune zone – prosegue – aspetterei comunque che si pronunci il Cts…”."Con la progressione nell'approvvigionamento dei vaccini si tratterà di resistere poche altre settimane, non necessariamente con un lockdown ...