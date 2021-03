Covid-19, crescono ancora contagiati e vittime. Rezza: “Normalità tra 7-15 mesi vaccinando 240 mila al mese” (Di martedì 9 marzo 2021) È di 19.749 nuovi casi il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 376 vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza coronavirus. Ieri i nuovi contagi erano 13.902 e 318 i morti. Sono stati processati 345.336 tamponi (quasi il doppio di ieri), con un tasso di positività del 5,7%. Il totale dei contagi in Italia è di 3.101.093, mentre il bilancio delle vittime è di 100.479. Ad oggi ci sono 478.883 attualmente positivi, 6.350 in più rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono invece 2.521.731, con un incremento di 12.999 nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 2.756 i pazienti in terapia intensiva, 56 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 278 (ieri ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 marzo 2021) È di 19.749 nuovi casi il bilancio delle ultime 24 ore in Italia e di 376. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss sull'emergenza coronavirus. Ieri i nuovi contagi erano 13.902 e 318 i morti. Sono stati processati 345.336 tamponi (quasi il doppio di ieri), con un tasso di positività del 5,7%. Il totale dei contagi in Italia è di 3.101.093, mentre il bilancio delleè di 100.479. Ad oggi ci sono 478.883 attualmente positivi, 6.350 in più rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono invece 2.521.731, con un incremento di 12.999 nelle ultime 24 ore. Attualmente sono 2.756 i pazienti in terapia intensiva, 56 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 278 (ieri ...

