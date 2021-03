Calcio, iceberg e balene: ecco come si gioca in Groenlandia (Di martedì 9 marzo 2021) Sapete dove si gioca il campionato di Calcio più breve e più incredibile del mondo? In Groenlandia , dove è la natura a dominare sull'uomo con solo il 20% della terra abitabile: il resto è ghiacchio. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 marzo 2021) Sapete dove siil campionato dipiù breve e più incredibile del mondo? In, dove è la natura a dominare sull'uomo con solo il 20% della terra abitabile: il resto è ghiacchio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio iceberg Calcio, iceberg e balene: ecco come si gioca in Groenlandia I prati sono pochissimi e per circa nove mesi all'anno è impossibile giocare a calcio perché i campi sono soffocati da centimetri e centimetri di neve. In sette giorni si apre e chiude una stagione ...

Calcio, iceberg e balene: ecco come si gioca in Groenlandia

