Atp Marsiglia 2021 | Travaglia sconfitto all’esordio dall’americano McDonald

(Di martedì 9 marzo 2021) Niente da fare per Stefano. Il 28enne di Ascoli Piceno, n. 65 ATP, è statoal suo esordio nel torneo ATP 250 didallo statunitense Mackenzie, n.120 ATP, in due set, entrambi terminati al tiebreak, con il punteggio di 7-6(2) e 7-6(1). Nel primo set l’azzurro ha perso la frazione al tiebreak dopo aver mancato una palla break sul 4-4, mentre nel secondo set era sotto per 2 a 4 e ha recuperato il break nell’ottavo gioco impattando sul 4-4, salvo poi cedere di nuovo al tie-break. IL RACCONTO DEL MATCH – Uno scontro, è il caso di dirlo, perso dal tennista marchigiano per una questione di dettagli. Poca la lucidità dell’italiano una volta giunto al tie-break di entrambi i set, anche se ci sono diverse differenze tra il primo e il secondo set. Nel primo una miriade di palle break da una ...

Esordio molto sofferto, ma vincente, per Jannik Sinner nell'"Open 13 Provence", torneo250 da 334.240 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.34 del ranking mondiale e quinta testa di serie, che torna a competere dopo aver ...