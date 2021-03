Amici 20 | Pettinelli | “Rudy non ha coraggio” Polemica nel daytime – VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021) Soltanto una settimana separa gli allievi dal serale di20, ma laZerbi non fanno altro che acciuffarsi Soltanto una settimana separa gli allievi di20 dal serale ed i discorsi si fanno sempre più accesi, in particolare modo tra i professori del talent show. Gaia, Enula, Sangiovanni, Samuele e L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

xsvanjasx : RT @changemyidea: “Rudy guarda solo le classifiche “ ( e menomale aggiungerei ) Pettinelli perdonami ma una volta usciti da “Amici” questi… - Bianca39930577 : RT @changemyidea: “Rudy guarda solo le classifiche “ ( e menomale aggiungerei ) Pettinelli perdonami ma una volta usciti da “Amici” questi… - michiamoelii : RT @changemyidea: “Rudy guarda solo le classifiche “ ( e menomale aggiungerei ) Pettinelli perdonami ma una volta usciti da “Amici” questi… - changemyidea : “Rudy guarda solo le classifiche “ ( e menomale aggiungerei ) Pettinelli perdonami ma una volta usciti da “Amici” q… - Pierpi00 : Ma la pettinelli come è passata da Temptation Island ad amici? Ma dai su, ha solo aka da 4 mesi e rompe pure il cazzo #AMICI20 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Pettinelli

... ieri 8 marzo è stata registrata la prossima puntata dicon ospiti d'eccezione arrivati ... Gli altri insegnati Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Annae Arisa non hanno accettato la ......ma, Peparini, Arisa e Cuccarini hanno bocciato la proposta. Dunque ognuno dei prof ha scelto i propri allievi… Alla fine chi è stato ammesso al serale della 20° edizione di? ...Polemica tra gli allievi di Amici 20 quando il professore Rudy Zerbi ha un messaggio per loro: parole non proprio al miele che fanno infuriare qualcuno ...Amici 20 Gaia Di Fusco, l'attacco di Rudy Zerbi sull'ingresso al Serale: "Occupazione abusiva" Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 20, tra ...