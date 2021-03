Titanic: Leonardo DiCaprio e la sua risposta a Brad Pitt sulla morte di Jack (Di lunedì 8 marzo 2021) Durante un'intervista Leonardo DiCaprio ha risposto ad una domanda di Brad Pitt inerente al finale di Titanic e alla tanto discussa morte di Jack. Leonardo DiCaprio ha risposto scherzosamente ad una domanda postagli da Brad Pitt, inerente al finale di Titanic e alla tanto discussa morte di Jack, durante un'intervista relativa al tour promozionale di C'era una volta a... Hollywood. Quella in questione è sempre stata una domanda che i fan non possono fare a meno di porsi: durante la scena in cui Jack e Rose sono aggrappati l'uno all'altra sulla zattera improvvisata, su quella porta galleggiante ci sarebbe potuto stare ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Durante un'intervistaha risposto ad una domanda diinerente al finale die alla tanto discussadiha risposto scherzosamente ad una domanda postagli da, inerente al finale die alla tanto discussadi, durante un'intervista relativa al tour promozionale di C'era una volta a... Hollywood. Quella in questione è sempre stata una domanda che i fan non possono fare a meno di porsi: durante la scena in cuie Rose sono aggrappati l'uno all'altrazattera improvvisata, su quella porta galleggiante ci sarebbe potuto stare ...

