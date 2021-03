Studio Areté - I giovani e la mobilità | sei persone su dieci scelgono lauto personale

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 8 marzo 2021) L'auto si conferma il mezzo di trasporto preferito anche daiper gli spostamenti quotidiani. Lo conferma unodi, azienda specializzata nella consulenza strategica, che ha intervistato diversi ragazzi delle generazioni Y (nati tra il 1981 e il 1995, detti anche Millenials) e Z (nati dopo il 1995, detti Zoomer) per indagare come la pandemia del coronavirus stia cambiando le nostre abitudini in fatto di. Auto termica oggi, elettrificata domani. Tra i risultati raccolti, emerge che seisu(64%) preferiscono usare l'autoa scapito di altri veicoli, come mezzi pubblici (13%), biciclette e moto (5% ciascuno), mentre l'8% degli intervistati preferisce spostarsi a piedi. Loha segnalato che le nuove ...