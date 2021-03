Stefania Orlando In Lacrime: Commozione in Studio! (Di lunedì 8 marzo 2021) Stefania Orlando, ospite a Verissimo con altri ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua esperienza nel reality e, tra Lacrime e Commozione, anche di alcuni delicati fatti personali. Scopriamo insieme i dettagli! Nell’ultima puntata di Verissimo, sono stati ospiti alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, una delle finaliste, Stefania Orlando. La conduttrice televisiva, come gli altri ex gieffini davanti a Silvia Toffanin, ha raccontato un po’ di sé e del suo passato. Un racconto a cuore aperto, che ha portato alla mente di Stefania, uno dei ricordi più tristi della sua vita: la morte della sua cara amica Alessandra. Questa purtroppo, ancora giovanissima, è venuta a mancare a causa del cancro e, ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 8 marzo 2021), ospite a Verissimo con altri ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua esperienza nel reality e, tra, anche di alcuni delicati fatti personali. Scopriamo insieme i dettagli! Nell’ultima puntata di Verissimo, sono stati ospiti alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra questi, una delle finaliste,. La conduttrice televisiva, come gli altri ex gieffini davanti a Silvia Toffanin, ha raccontato un po’ di sé e del suo passato. Un racconto a cuore aperto, che ha portato alla mente di, uno dei ricordi più tristi della sua vita: la morte della sua cara amica Alessandra. Questa purtroppo, ancora giovanissima, è venuta a mancare a causa del cancro e, ...

