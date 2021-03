Sci alpino | Marta Bassino | “E’ stata una giornata fantastica | punto ad allargare nel futuro il mio programma”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021)ce l’ha fatta e può godersi il momento. L’azzurra si è aggiudicata con una prova d’anticipo la Coppa del Mondo di scifemminile nella specialità del gigante, grazie al quarto posto nella prova Jasna (Slovacchia). La vittoria della 25enne di Borgo San Dalmazzo è significativa, se si tiene del suo percorso: 4 vittorie nei 7 giganti andati in scena in questa stagione, da associare poi un terzo e a un quarto posto. Grande continuità di rendimento, dunque, perche così ha portato avanti la tradizione italica tra le porte larghe ricordando quanto fatto da Federica Brignone nella stagione agonistica passata. Una storia annoverante nomi di altissimo profilo come quelli di Deborah Compagnoni e di Denise Karbon. “Ieri èunabellissima. Ora penso a finire ...