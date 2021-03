Sampdoria, Keita non riesce a imporsi contro il Cagliari (Di lunedì 8 marzo 2021) : momento no per l’attaccante che ha bisogno di gol per conquistare il riscatto Non una prestazione da incorniciare quella di Keita Balde contro il Cagliari. L’attaccante della Sampdoria non mette a referto nessun tiro nello specchio di porta e risulta spesso un corpo estraneo alla manovra offensiva blucerchiata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Non è la prima prestazione non ottimale per Keita che possiede un talento sopraffino ma non riesce a esprimerlo in campo. Già contro la Lazio (ma anche contro l’Atalanta e il Genoa) l’attaccante aveva creato poche occasioni da gol e spesso si era trovato a non saper cosa fare con il pallone. Il riscatto a fine stagione passa inevitabilmente dal numero dei gol realizzati e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) : momento no per l’attaccante che ha bisogno di gol per conquistare il riscatto Non una prestazione da incorniciare quella diBaldeil. L’attaccante dellanon mette a referto nessun tiro nello specchio di porta e risulta spesso un corpo estraneo alla manovra offensiva blucerchiata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Non è la prima prestazione non ottimale perche possiede un talento sopraffino ma nona esprimerlo in campo. Giàla Lazio (ma anchel’Atalanta e il Genoa) l’attaccante aveva creato poche occasioni da gol e spesso si era trovato a non saper cosa fare con il pallone. Il riscatto a fine stagione passa inevitabilmente dal numero dei gol realizzati e ...

Advertising

undoriano : 26 sono i controlli sbagliati in partita prima di azzecarne uno?? Tanti auguri Keita, sperando il pagliaccio ti risc… - FantaMasterApp : 'Voti Fantacalcio | Sampdoria-Cagliari: Joao Pedro sopra le righe, male Keita e Simeone' - sportli26181512 : Sampdoria, le pagelle di CM: bentornato Gabbiadini, Keita non si vede: Sampdoria-Cagliari 2-2 Audero...… - infoitsport : Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali: Keita e Quagliarella contro Joao Pedro e Pavoletti - calciodangolo_ : ??#Nainggolan all'ultimo respiro, #Keita invisibile: le pagelle di #SampdoriaCagliari per la 26^ di #SerieA e di… -