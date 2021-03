Roberto Burioni: "Idrossiclorichina inutile e pericolosa. Piemontesi, buttatela nel cesso” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Piemontesi, sappiate che studi sterminati hanno stabilito non solo che per Covid 19 l’Idrossiclorichina è inutile, ma che è anche pericolosa. Se qualche ‘medico’ ve la prescrive, buttatela nel cesso e cambiate medico velocemente”. A scriverlo sul suo profilo social è Roberto Burioni. Il virologo attacca in un tweet il protocollo per le cure domiciliari di pazienti Covid della regione Piemonte, aggiornato con l’inserimento dell’idrossiclorochina.Si legge sulla Stampa: Una controversa sentenza del Consiglio di Stato ha consentito la prescrizione della Idrossiclorichina sotto precisa responsabilità e dietro stretto controllo del medico. Peccato che il farmaco in questione sia stato messo in discussione sia dall’Aifa che dall’Oms perché ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) “, sappiate che studi sterminati hanno stabilito non solo che per Covid 19 l’, ma che è anche. Se qualche ‘medico’ ve la prescrive,nele cambiate medico velocemente”. A scriverlo sul suo profilo social è. Il virologo attacca in un tweet il protocollo per le cure domiciliari di pazienti Covid della regione Piemonte, aggiornato con l’inserimento dell’idrossiclorochina.Si legge sulla Stampa: Una controversa sentenza del Consiglio di Stato ha consentito la prescrizione dellasotto precisa responsabilità e dietro stretto controllo del medico. Peccato che il farmaco in questione sia stato messo in discussione sia dall’Aifa che dall’Oms perché ...

