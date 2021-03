Psg-Basaksehir: Coltescu sospeso fino al 30 giugno 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Continuano gli strascichi di PSG-Basaksehir: il quarto uomo del match rinviato per sospetti insulti razzisti è stato sospeso fino al 30 giugno 2021 Sebastian Coltescu, quarto uomo di Psg-Basaksehir, è stato sospeso fino al 30 giugno 2021. Nel referto della UEFA però non si parla di razzismo. «Di sospendere il Sig. Sebastian Constantin Coltescu dallo svolgimento di qualsiasi funzione di arbitro fino alla fine della stagione 2020/21, ossia fino al 30 giugno 2021, per comportamento inappropriato durante una partita UEFA per la quale è stato nominato. Di ordinare al signor Sebastian Constantin Coltescu, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Continuano gli strascichi di PSG-: il quarto uomo del match rinviato per sospetti insulti razzisti è statoal 30Sebastian, quarto uomo di Psg-, è statoal 30. Nel referto della UEFA però non si parla di razzismo. «Di sospendere il Sig. Sebastian Constantindallo svolgimento di qualsiasi funzione di arbitroalla fine della stagione 2020/21, ossiaal 30, per comportamento inappropriato durante una partita UEFA per la quale è stato nominato. Di ordinare al signor Sebastian Constantin, ...

