Protesta dei disoccupati a Napoli: in 200 bloccano la strada (Di lunedì 8 marzo 2021) Protesta dei disoccupati a Napoli questo pomeriggio. Circa duecento disoccupati di diverse sigle cittadine hanno occupato via Caracciolo. I manifestanti avevano iniziato la loro manifestazione davanti alla Regione Campania in via Santa Lucia e poi si sono spostati sul lungomare, bloccando il traffico. Sul posto le forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa. Protesta dei disoccupati a Napoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 marzo 2021)deiquesto pomeriggio. Circa duecentodi diverse sigle cittadine hanno occupato via Caracciolo. I manifestanti avevano iniziato la loro manifestazione davanti alla Regione Campania in via Santa Lucia e poi si sono spostati sul lungomare, bloccando il traffico. Sul posto le forze dell’ordine in tenuta anti-sommossa.deiL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Ticinonline : 20mila donne per rafforzare la protesta dei contadini #india #proteste #donne - lauraboldrini : Ragazze e ragazzi nei vagoni della metro di #Minsk leggono in segno di protesta contro #Lukashenko. La cultura… - drsmoda : RT @RobMacCready: @LeoWh1te_ @drsmoda Se nessuno scende in #piazza a #protestare, loro continueranno a fare ciò che vogliono, la #protesta… - RobMacCready : @FmMosca Se nessuno scende in #piazza a #protestare, loro continueranno a fare ciò che vogliono, la #protesta va fa… - RobMacCready : @aladinae12 @FmMosca Se nessuno scende in #piazza a #protestare, loro continueranno a fare ciò che vogliono, la… -