Profanate le tombe di Ciccio e Tore | i fratellini morti a Gravina di Puglia | “Vergogna | ecco cosa hanno fatto”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Come dimenticare i due, Francesco e Salva, di 13 e 11 anni, che scomparvero adiil 5 giugno del 2006. I corpi dei due piccoli vennero ritrovati senza vita venti mesi dopo la sparizione, all’interno di una appartenente ad una masseria abbandonata. Ad oggi la ricostruzione delle ultime ore di vita di, sembra essere giunta alla soluzione finale che vede un gioco tra i due piccoli finito tragicamente. Ma non c’è ancora pace per i figli didi. Un paio di giorni fa qualcuno si è introdotto nel cimitero dove riposano i ragazzini, compiendo un misero atto. (Continua dopo le foto) Il vile atto è avvenuto un paio di giorni fa “mani ignote ma esperte ...

Ciccio e Tore Pappalardi ,ledei fratelli di Gravina di Puglia . Lo denuncia il sindaco del paese, in provincia di Bari, Alesio Valente . Al quale la vicenda è stata riferita da Filippo Pappalardi, padre dei ...'Un paio di giorni fa mani ignote ma esperte hanno forzato l'ingresso della cappella cimiteriale in cui riposano i due fratellini ed hanno scardinato le lastre di vetro che ricoprono le- ...A denunciare i fatti è stato il primo cittadino, Alessio Valente, che in un lungo post su Facebook ha spiegato quanto accaduto.Francesco e Salvatore Pappalardi scomparvero a Gravina di Puglia il 5 giugno del 2006 e vennero trovati venti mesi dopo in una masseria abbandonata. Il sindaco: "Mi ha informato il papà, gesto vigliac ...