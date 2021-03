Positività anziana non comunicata | nasce focolaio e si registrano 22 decessi | nei guai imprenditrice del Salernitano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarsicovetere (Pz) – In data odierna, al termine delle indagini coordinate da questa Procura della Repubblica e delegate al locale N.A.S. Carabinieri, unitamente alla Compagnia di Viggiano, è stata data esecuzione all’Ordinanza del G.I.P. di Potenza applicativa della misura cautelare degli arresti in carcere di: 1. RAMAGNANO Nicola nato a Marsicovetere (PZ) il 27/11/1971 e residente in Viggiano (PZ); 2. VARALLO Romina nata a Polla (SA) il 20/05/1976, residente in Marsicovetere (PZ); gestori della struttura di accoglienza per anziani denominata “Casa Alloggio Ramagnano Nicola” operante in Marsicovetere. Il procedimento traeva origine dal decesso di unaospite della casa alloco per anziani gestita dalla coppia Ramagnano-Varallo, nel Comune di Marsicovetere avvenuto nel mese di settembre del 2020, riscontrata affetta postmortem da COVID ...