Ospedale Scafati saturo | arrivano i carabinieri

Controllo dei carabinieri all'Ospedale "Scarlato" di Scafati dove da giorni si registrano code di ambulanze all'esterno. I militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore – come riportato da alcuni quotidiani e confermato da fonti investigative – al loro arrivo hanno trovato quattro mezzi di soccorso che attendevano con pazienti all'interno. Un equipaggio stava aspettando che si liberasse un posto da circa 24 ore. Gli uomini dell'Arma, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, hanno appurato che l'Ospedale non riceveva per saturazione. In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti per verificare come vengono assegnati gli interventi e se il tutto stia funzionando in maniera corretta. A Scafati negli ultimi giorni si sta vivendo una situazione definita insostenibile dagli stessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Scafati Scafati, l'ospedale Scarlato al collasso Scafati (Salerno), l'ospedale Scarlato al collasso Controllo dei carabinieri all' ospedale Scarlato di Scafati qui da diversi giorni si registrano code di ambulanze all'esterno.

Covid, Scafati in lutto: è morto a 39 anni Luigi Barbaro Comunità di Scafati in lutto, il covid uccide Luigi: il ricovero Nel nosocomio fuori provincia Luigi ci era arrivato dopo una trasferimento dall'ospedale di Sarno in cui era stato ricoverato dopo il ...

Covid a Scafati, blitz dei carabinieri nell'ospedale pieno con ambulanze in fila Il Mattino Covid Hospital di Scafati al collasso: si muore in ambulanza La città è in ginocchio: ad oggi sono 1.336 le persone attualmente positive, 92 delle quali risalgono alle ultime ore. Preoccupato il primo cittadino, stanchi gli operatori sanitari ...

Covid, a Scafati muore un barman di 39 anni Aveva 39 anni e il Covid se lo è portato via. Scafati dice addio a Luigi Barbaro, barman di un noto bar tabacchi della città, che ha perso la vita per una crisi respiratoria nell’ospedale di Ariano Ir ...

