Mondiali Moguls | fantastico Mikael Kingsbury! In campo femminile trionfa Perrine Laffont

(Di lunedì 8 marzo 2021) Erano gli atleti più attesi deidiin corso di svolgimento ad Almaty (Kazakistan) e non hanno deluso le aspettative:Kingsbury ehanno conquistato l’oro. Il canadese nella finale della prova maschile è riuscito ad ottenere 87.36, un buonissimo risultato che è stato praticamente inavvicinabile per tutti gli avversari. Alle spalle del nordamericano si è piazzato il transalpino Benjamin Cavet (82.43) seguito dall’atleta di casa il kazako Pavel Kolmakov (82.23). Non bene l’unico azzurro in gara, ad onor del vero c’erano ben poche aspettative, Massimo Bellucci che ha chiuso 43° con un punteggio modesto (59.58). In, come detto, la transalpina 22enne nativa di Lavelanet si è imposta con un buonissimo 82.11. In seconda ...