Milan | una prova di orgoglio da parte delle seconde linee

Il Milan espugna l'ostico campo del Bentegodi, vincendo 0-2, merito di una performance straordinaria anche delle seconde linee. Il Milan batte l'Hellas Verona 0-2 al Bentegodi, campo ostico per tutte le big sino a questo momento. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i rossoneri vincono sfornando una prestazione di grande spessore, pur tenendo conto delle pesanti assenze, su tutti di Theo Hernandez, Ibrahimovic, Rebic e Calhanoglu, oltre Bennacer e Tonali. Una prova di orgoglio, di carattere, di grinta anche delle seconde linee, in particolar modo di Krunic e Dalot.

