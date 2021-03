Macchie scure sul viso? Trattale così (Di lunedì 8 marzo 2021) Capita, a un certo punto, di ritrovarsi a fare i conti con un incarnato disomogeneo, caratterizzato da zone più scure che alterano il normale colorito epidermico. Sono le cosiddette «macchie cutanee», accumuli di melanina che creano sulla pelle piccole aree iperpigmentate. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) Capita, a un certo punto, di ritrovarsi a fare i conti con un incarnato disomogeneo, caratterizzato da zone più scure che alterano il normale colorito epidermico. Sono le cosiddette «macchie cutanee», accumuli di melanina che creano sulla pelle piccole aree iperpigmentate.

Advertising

Rosykira : Da' un'occhiata a 'Crema Sbiancante, Crema Sbiancante,Whitening Cream,Crema Macchie Macchie Rimozione Macchie, Crem… - d_favalli : @_itsmeMarty_ Per le guance sai che le ho rosse, in pratica ho tutti i capillari rotti e se non intervengo ora fra… - frug75 : Nuovo #DPCM #zonarossa = #lockdown totale #zonaarancione = come prima, ma possibili molte macchie più scure… - mpietropoli : L'utilità dello zoom del telefono per leggere testi e numeri è sottovalutata. Cioè, tipo che senza vedo solo macchie scure. -